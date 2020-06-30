Google Photos Tüm Fotoğraflarınızı Yedeklemiyor Olabilir
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Google Photos Tüm Fotoğraflarınızı Yedeklemiyor Olabilir

Google Photos, varsayılan olarak akıllı telefonunuzla çektiğiniz tüm fotoğraf ve videoları yedekler. Bu yedeklemelerin kalitesi cihazınıza veya kişisel ayarlarınıza bağlı değişebilir ve yedeklemenin durması için elle ayar yapmanız gerekir.

Google Photos Tüm Fotoğraflarınızı Yedeklemiyor Olabilir
30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:33

Google Photos, varsayılan olarak akıllı telefonunuzla çektiğiniz tüm fotoğraf ve videoları yedekler. Bu yedeklemelerin kalitesi cihazınıza veya kişisel ayarlarınıza bağlı değişebilir ve yedeklemenin durması için elle ayar yapmanız gerekir. Telefonda birçok resim ve video varsa Google Fotoğraflar'ın otomatik olarak yedeklemesi faydalı olabilir ancak Google, pandemi döneminde arka planda yedeklemede değişikliğe gitti. Tüm fotoğraflarınız ve videolarınız artık yedeklenmiyor olabilir. Peki, Google Fotoğraflar'ın yedek alıp almadığını nasıl kontrol edeceksiniz?

Android telefon ve iPhone kullanıcılarının fotoğraf ve videoları yedeklemek, paylaşmak için kullandığı popüler uygulamalardan Google Fotoğraflar, geçtiğimiz günlerde tamamen yenilenmiş, sade bir görünüme kavuşmakla kalmayıp harita görünümü gibi yeni özellikler kazanmıştı. Google Fotoğraflar, hiçbir ayar yapmazsanız galerinizi otomatik olarak yedekler, telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf ve videolar doğrudan yüklenir. Ancak Google, Kovid-19 salgını döneminde internet kullanımının artmasıyla, trafiği hafifletmek adına yedeklemede değişikliğe gitti. WhatsApp, Instagram gibi üçüncü parti uygulamalar için yedeklemelerini duraklattı, hatta kendi Mesajlar uygulamasından fotoğrafların yedeklenmesine bile izin vermiyor. Neyse ki Google Fotoğraflar'ın tüm uygulamalar için yedek almasını sağlamak mümkün.

Yeni Google Fotoğraflarda Yedekleme Durumunu Kontrol Etme

Android telefonunuzda Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

Alt menüde, Kitaplık butonuna dokunun.

Kitaplığa girdikten sonra, sayfanın üst tarafındaki Yardımcı Araçlar simgesine dokunun.

Şimdi Yardımcı Araçlar menüsündesiniz. Listenin en altına doğru, "Cihaz klasörlerini yedekle"ye dokunun.

Şimdi bir grup fotoğraf göreceksiniz. Her fotoğraf, cihazınızda resim içeren bir klasörü temsil eder. Listede ilerleyin ve Google Fotoğraflar'ın yedeklemesini istediğiniz listeyi bulup dokunun.

Seçtiğiniz klasör için sayfanın üstünde "Yedekle ve senkronize et"i göreceksiniz. "Açık" olarak değiştirdiğinizde Google Fotoğraflar bu klasöre atılan her şeyi yedekleyecektir.

Google Fotoğraflar'ın sizin için yedeklemesini istediğiniz tüm klasörler için yukarıdaki adımları tekrarlamanız yeterlidir. Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter ve diğer popüler sosyal medya platformları için Google Fotoğraflar yedeklemelerinin açık olduğundan emin olun.

Eski Google Fotoğraflarda Yedekleme Durumunu Kontrol Etme

Android telefonunuzda Google Fotoğraflar'ı açın.

Sol üst köşede üç çizgiye dokunun ve ardından Ayarlar'ı seçin.

Ayarlar menüsünde en üstte "Yedekle ve senkronize et"e dokunun.

Yedekle ve senkronize et sayfasında altta "Cihaz klasörlerini yedekle"ye dokunun.

Google Fotoğraflar'ın yedeklemesini istediğiniz klasörler için sağ sütundaki geçiş butonunu kullanın.

Kaynak: Tamindir

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