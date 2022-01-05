Google Maps'teki "Kara Delik" Ada Çıktı!

Ve gizem çözüldü. Bir Reddit kullanıcısının Google Maps'te (Google Haritalar) görüp "Bu kara delik nedir?" diye başlattığı tartışmada gizem çözüldü.

Geçtiğimiz Ekim ayında Reddit kullanıcısı Kokoblocks, Pasifik Adası'nın ortasında, herhangi bir büyük kara kütlesinden uzakta, ilk olarak karanlık bir leke fark etti.

Deliğin bir fotoğrafıyla birlikte "Bu ne? Burası bir adaya benzemiyor' diye paylaştı.

Görüntü kısa süre içinde "bulanık bir askeri üs," "Lost dizisine konu olan gizemli ada" ve hatta "Bermuda Şeytan Üçgeni" olduğu yönünde yorumlara neden oldu.

Sosyal medyayı kasıp kavuran "kara delik"in Tahiti'den 600 kilometre uzakta, Pasifik Okyanusu'nun ortasında, 200 yıl önce keşfedilen ıssız Vostok Adası olduğu ortaya çıktı.

SİYAH DEĞİL YEŞİL!

Kiribati Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Vostok, 1820'de bindikleri geminin adını adaya veren Rus kaşifler tarafından keşfedildi.

Avustralya'nın doğusunda yer alan 56 dönümlük Vostok; Malden, Starbuck, Flint ve Caroline'la birlikte güneydeki Line Adaları'nın bir parçasıdır ve bir vahşi yaşam koruma alanı olarak kabul edilir.

Bir redditçi, "Siyah olarak gördüğünüz şey aslında çok koyu yeşil" dedi. "Pisonia ağaçlarından oluşan çok yoğun bir orman."

Yaklaşık 100 metre yüksekliğe ulaşabilen ağaçlar, adanın bazı kısımlarını kaplar ve birbirine o kadar yakın büyür ki, yukarıdan bir bitki örtüsü halısı gibi görünebilir.

Tartışmanın nedeni aslında Google Haritalar'ın genellikle askeri üs veya "gizli" diye sınıflandırılan yerleri bulanıklaştırması…

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