Google Lens, Sanatçıların Tabloları Hakkında Bilgi Verebilir Hale Geldi

Eğer oturduğunuz bir restoranda, etrafınızda asılı tabloların ne ifade ettiğini merak ettiyseniz, artık Google Lens sayesinde bunu kolayca öğrenebileceksiniz. Google Lens'in yapay zekâ destekli tarama aracı, kamerayı tabloya doğrulttuğunuzda esere ve sanatçısına dair bilgileri size direkt olarak gösteriyor.

Uygulama şu anda sadece San Fransisco tabanlı sanatçıların eserlerini tanıyor ancak gönüllülerin de katılmasıyla dünya çapından birçok eserin ve sanatçının bilgisinin veri tabanına girilmesi hedefleniyor. Bu hafta itibariyle San Fransisco'daki oteller, restoranlar ve şehir sokaklarındaki modern eserler veri tabanına işlenmiş ve aratılabilir durumda.

Google Lens'in yapay zekâsı ile tanımlayabildiği cisimlerin büyüyen listesi, Google Alışverişteki mobilya, kıyafet, kitap, film, albüm ve oyun dâhil 1 milyardan fazla ürünü içeriyor. Lens ayrıca stilistik olarak uygun kıyafetleri veya ev dekorlarını da yüzeylendirebiliyor ve işaret anlama yazılımı sayesinde kelimeleri de okuyabiliyor.