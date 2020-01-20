Google, Gmail ve Youtube neden çöktü? İşte yanıtı

20.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:41

Google'ın çökmesinin ardından ilk resmi açıklama Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr.Ömer Fatih Sayan, Google hizmetlerinde yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır.

GOOGLE'UN ÇÖKÜŞ NEDENİ NE?





Google'ın Bulgaristan'da bulunan sunucularında ciddi bir yoğunluk yaşandı. Bu yoğunluk nedeniyle sunucular hata verdi. Google sorunu çözmek için çabalarken, sorun Türkiye'de yoğun şekilde hissedildi. Türkiye, Google bağlantısını Bulgaristan'daki sunucuların çıkış noktasından aldığı için sorunu yoğun şekilde hissetti.





DNS'LERDE PROBLEM VAR





Gelen ilk tespitlere göre Google DNS'lerindeki 'stability' problemi yaşandı ve bu nedenle de bağlantı isteklerine cevap alınamadı.





SİBER SALDIRI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI





Google'a bağlı sistemlere erişim sağlanamaması sonrası siber saldırı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Türkiye'ye herhangi bir siber saldırı yapılmadı. Sorun tamamen Google'ın sunucuları ile alakalı.





GOOGLE VE YOUTUBE'UN SORUNU AYNI MI?





Google ve Youtube'un ayı anda erişime kapanması sorunun aynı olup olmadığını sorgulandı. Google ve Youtube'a yaşanan sorunun bağlantılı olduğu kesinleşti. Google'daki sorun Gmail ve Youtube'da da erişimi engelledi.





GOOGLE TRENDS DE ERİŞİME AÇILMADI





Google'ın en çok aranan ve ilgi çeken haberleri barındırdığı sistem olan Google Trends alanına da erişim sağlanamadı.





TWİTTER'DA HERKES BUNU KONUŞUYOR





Google'da yaşanan erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu. Erişim sağlayamayan vatandaşlar Google ile ilgili eleştiri ve düşüncelerini attığı Tweet'ler ile değerlendirdi.& ;(Kaynak: A HABER)