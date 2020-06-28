Google'dan Haber Yayıncılarına Güzel Haber: Yeni Analiz Araçları Geliştirildi Google'dan haber yayıncıları için güzel bir haber geldi. Bildiğiniz üzere haber yayını yapan kişilerin sürekli güncel kalmaları ve çeşitli Google araçları kullanmaları gerekiyor.

Google'dan haber yayıncıları için güzel bir haber geldi. Bildiğiniz üzere haber yayını yapan kişilerin sürekli güncel kalmaları ve çeşitli Google araçları kullanmaları gerekiyor. Şirket bu konuda hediye gibi analiz araçları geliştirdi.

Her geçen yıl daha fazla büyüyen Google platformu kendi içerisinde çok çeşitli fikirler barındırıyor. Bazıları habercilik faaliyetlerine yoğunlaşırken kimileri de moda ve diğer alanlarda içerikler üretebiliyor. İsteyenler aynı zamanda e-ticaret faaliyetleri ile satış bile gerçekleştirebiliyor. Bu kısa bilgilendirmeyi bir kenara bırakırsak Google haber yayıncıları için çok önemli bir özellik duyurusu yaptı.

Google haber yayıncıları şirketin desteğini hissedecek

2018 yılında Google News Initiative'i duyuran şirket, daha o dönemden her şeyin onunla sınırlı kalmayacağını göstermişti. Google Analytics: News Consumer Insights ve Realtime Content Insights araçları Google tarafından haber yayıncıları için kullanıma sunulacak.

Haber ve yayıncılık gelir optimizasyonu ve analizi direktörü Amy Adams Harding tarafından yapılan açıklamada, haber yayıncıları için bu tür ekipmanların çok kısa bir süre içerisinde sağlanacağı söylendi. Böylece Google gerçekten de haber yayıncılarının yanında olacağını ifade etti.

Şirket, NCI ve RCI'ın 2.0 sürümlerini tanıttı. Ayrıca buralara; News Tagging Guide (Haber Etiketleme Rehberi) özelliğinin eklenmesi sağlandı. Böylece; video analizi, kullanıcı sözleşmesi ve okuyucu kategorilerinde yer alan bütün içerikler tek bir yerde toplanabiliyor. Ayrıca firma hem okuyucunun hem de haber yayıncılarının çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Kaynak: Tamindir