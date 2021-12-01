Gönüllülerin tadilatını yapıp, yenilediği Akçakaya İlkokulu hizmete açıldı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, geçen temmuz ayında çıkan yangın felaketinden etkilenen Akçakaya Mahallesi'nde bulunan bakımsız ve tadilata ihtiyacı olan Akçakaya İlkokulu, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği tarafından gerekli bakım ve tadilatları yapılıp, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Bodrum ve Milas'ta geçen 29 Temmuz'da çıkan orman yangınlarında birçok alan yanarak zarar gördü. Milas'a bağlı Akçakaya Mahallesi de yangından yoğun şekilde etkilendi. Yangın sırasında gönüllük esaslı sahada çalışan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği üyeleri, o dönemde okulun bakımsız ve tadilata ihtiyacı olduğunu fark etti. Okulun, yangının ardından gönüllüler tarafından yaklaşık 2,5 ay süren çalışmayla, tadilat ve bakımları yapıldı. Tek derslikli, 22 öğrencisi bulunan okul yenilenen yüzüyle hizmete açıldı. Açılışa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Akçakaya'da yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği açılışta renkli görüntüler oluştu.

Açılış, mangal partisi ve palyaço gösterisiyle sona erdi.