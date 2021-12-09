ŞIRNAK (İHA) - Gönüllü öğretmenler köylerdeki dezavantajlı öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor

ŞIRNAK - Sınırın sıfır noktasında bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesinde gönüllü öğretmenlerin kurduğu 'Uludere Gezici Çocuk Tiyatrosu' köylerdeki dezavantajlı öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor.

Gönüllü öğretmenler tiyatroya gidemeyen sınırın sıfır noktasında bulunan Uludereli çocuklara tiyatroyu ayaklarına götürdü. Şırnak'ın Uludere ilçesinde görev yapan beş öğretmen, zorlu koşullara rağmen hem öğrencilerinin en iyi eğitimi alması için çaba gösteriyor hem de onların gülümsemesi için büyük fedakarlıkta bulunuyor. Uludere ilçesinde 5 gönüllü öğretmen, tiyatroya gidemeyen öğrenciler için oyuncu oldu. Kostümlerini giyip, dağ yollarını aşıp, köy okullarını gezen 5 öğretmen hem tiyatro oyunu sergiliyor, hem de çocuklara pamuk şekeri dağıtıyor. Gönüllü öğretmenler Büşra Gümüş, Emine Yavuz, Erdem Bakkal, Gamze Efe ve Gözde Cabbar çocukları tiyatro ile tanıştırmak, gülümsemelerini hedeflediklerini ve 4 ayda 11 okul gezdiklerini belirtti.

"Çocukların bir gülüşü için gerçekten biz her şeyi yapıyoruz"

Ispartalı Öğretmen Gözde Cabbar, "Köy köy dolaşıp, çocuklara tiyatronun önemini anlatıyoruz, çünkü zorlu bir süreçten geçtik. Bütün ülke olarak ve bu süreçte çocukların sosyal olarak biraz kendilerini daha iyi hissetmelerini istedik. Bu amaçla yola çıktık. Biz bu yola gönüllü öğretmenler olarak çıktık, çünkü Uludere ve Uludere'nin çevre köyleri gerçekten her şeyden mahrum, ulaşım konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşadığı için biz de çocukların ayağına tiyatroyu götürmek istedik. Öğretmen olmanın ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çocukların bir gülüşü için gerçekten biz her şeyi yapıyoruz. Asıl amacımız çocukların çok güzel gülmesi, tek maçımız da buydu. Bu amacımıza ulaştığımızı da düşünüyoruz" dedi.

"Çocuklar için bir şeyler yapmaktan mutluyum"

Antalyalı Öğretmen Emine Yavuz, "Şırnak'ın Uludere ilçesine atandığımı öğrendiğim zaman biraz korkmuştum ve açıkçası üzülmüştüm. Antalya'da yaşıyorum ve buraya çok uzak. Ama buraya geldiğim zaman ön yargılarımın yersiz olduğuna karar verdim. Çünkü burada çok sıcak bir ortam var. Yine çocukların öğretmenine karşı olan saygı ve sevgileri gerçekten çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyum. Onlar için bir şeyler yapmaktan da mutluyum. Burada dezavantajlı bölgedeyiz, onları tiyatro ile tanıştırmak, onları birazda olsa mutlu etmek için bu yola çıktık ve bu amaçla çabalıyoruz" diye konuştu.

Öğrenci Kıtan Oslu, ise çok eğlendiklerini, şarkıları çok beğendiklerini, tiyatroyu da çok beğendiklerini söyledi. Oslu, "Palyaçoyu çok sevdim. Bu tür etkinliklerin devam etmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.