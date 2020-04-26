Gönüllü motosikletliler, vatandaşın zor gününde yanında MANİSA'da, gönüllü olarak bir araya gelen 100 kişilik motosiklet grubu, yetkili kurumlardan aldıkları izinle koronavirüs salgını nedeniyle evde kalanların ihtiyaçları için seferber oluyor.

MANİSA'da, gönüllü olarak bir araya gelen 100 kişilik motosiklet grubu, yetkili kurumlardan aldıkları izinle koronavirüs salgını nedeniyle evde kalanların ihtiyaçları için seferber oluyor.

Manisa'da motosikletliler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek amacıyla harekete geçti. Kentte çeşitli motosiklet gruplarına üye 100 kişi, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 08.00- 22.00 saatlerinde, evde kalanların ihtiyaçları için gönüllü hizmete başladı. Motosikletlilerden Ramazan Yüksel (43), "Toplumumuzun sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bazı istekleri olduğunu düşündük. Resmi kurumların bunları yerine getiriyor olmasına rağmen biz de vatandaş olarak ne yapabiliriz, diye düşündük. Şehzadeler Kaymakamlığı'na yaptığımız müracaat sonrası aldığımız izinler doğrultusunda gönüllü motosiklet kuryeciliği yapıyoruz şu an ve yaptığımız bu işten de çok mutluyuz" dedi.

Manisa Chopper Kings Mc Kulüp Başkanı Şükrü Demirgürz ise (59) "Burada arkadaşlarımızla birlikte işimizi severek yapıyoruz. Ne ihtiyaçları varsa götürmeye çalışıyoruz. Taşın altına elimizi bir nebze de olsa koyabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Şehzadeler ilçesinde oturan, evli ve 1 çocuk annesi Sümeyra Boztemür ise uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Benim sürekli kullandığım bir ilaç vardı. O ilacım bitti. Bu kapsamda motosikletli gönüllü arkadaşlarımız bize eczaneden ilacımızı alarak ulaştırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA