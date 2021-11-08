Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

FIRAT, MALATYA (DHA) - AMASYA'da Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fırat Bal, Muhammet Yasin Öz ve Salih Şahin, 'gönüllü aşı elçisi' olup, 1 haftada 20 arkadaşını ikna ederek koronavirüs aşısı olmalarını sağladı. Aşı gönüllüsü öğrencileri makamında ağırlayarak onları kutlayan Vali Mustafa Masatlı, "Sözlerinin eri gençler; sözlerini tuttular. Hem kendileri aşı oldu hem de arkadaşlarını aşı olmaya ikna ettiler" dedi.

Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Fırat Bal, Muhammet Yasin Öz ve Salih Şahin, 10 gün önce okullarının önünden geçerken yanlarına gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile sohbet etti. Vali Masatlı, sohbette aşı olmayan 3 gence aşının öneminden bahsetti. Vali Masatlı ile aralarında geçen sohbetten etkilenen 3 öğrenci, sağlık merkezine başvurarak Covid-19 aşısı oldu. İlk doz aşılama sonrası Fırat Bal, Muhammet Yasin Öz ve Salih Şahin, bu kez aşı olmayan arkadaşlarını ikna etmek için kolları sıvadı. Okulda arkadaşlarıyla görüşmeye başlayan ve 'Gönüllü Aşı Elçileri' olan 3 öğrenci, 1 haftalık süre içinde 20 arkadaşını aşı olmaya ikna etti. İkna olan öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek ilk doz aşılarını oldu. Aşı ikna çalışmalarını sürdüren öğrenciler, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

"Sözlerinin eri gençler; sözlerini tuttular. Hem kendileri aşı oldu hem de arkadaşlarını aşı olmaya ikna ettiler. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde koronavirüsten en az etkilenen ülkelerden biri olduk. Koronavirüsle mücadelede kesin ve olmazsa olmazın aşı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bizler de 296 noktamızda aşı çalışması yürütüyoruz. Geçtiğimiz hafta okullar bölgesinden geçerken, 3 gencimizi banklarda otururken gördüm. Gençlerimizle selamlaştıktan sonra sohbet ettik. Aşı olup olmadıklarını sorduğumda ise aşı olmadıklarını söylediler. Kendilerine aşının ne kadar önemli olduğunu anlattım. Kendileri de bana söz verdiler ve aşı olacaklarını söylediler. Daha sonra da gençlerimiz, aşılarını olmuşlar ve 'Gönüllü Aşı Elçileri' olup, arkadaşlarını da aşı olmaya getirmişler. Gönüllü Aşı Elçileri gençlerimiz, sahada bizlere yardımcı olacak, kendilerine çok teşekkür ediyorum."