Gönülden Gönüle Ziyaretleri Devam Ediyor

Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretler yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımız, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugün de Derince ilçemizde devam edildi.

Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan ve görev yaptığı her yerde başarı ile uyguladığı Gönülden Gönüle projesi kapsamında, Derince ilçemizde ikamet eden 2 Şehit ailesi ile 8 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, onlarla hemhal olarak gönül köprüleri kurmaya devam etti.

Şehitlerimizin Aileleri Ziyaret Edildi

İlk olarak Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy; her biri Derince ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Düzgün Kılavuz ve Mustafa Semerci'nin emanetlerini ziyaret etti.

Valimiz Seddar Yavuz'un selamlarını iletip, şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy: " Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Yapmış olduğunuz fedakarlık, canınızdan, kanınızdan kattığınız bu büyük sorumluluk ve vefa; Aziz Milletimiz tarafından her zaman takdirle, minnetle ve şükranla anılır, milletimizin gönlünde müstesna yere konulursunuz. Allah sizleri sevdiklerinizle cennetinde buluştursun. Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz. " dedi.

Kahraman Gazilerimiz Ziyaret Edildi

Ziyaretlerinin devamında Gazilerimiz; Celal Akyıldız, İsmail Hakkı Tosun, Mehmet Yavaş, Zeki Derin, Alaettin Üzer, İlyas Turhan, Sait Topal ve Necati Kaplan'ın evlerine misafir olan Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

Kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmediklerini yapılan bu ziyaretlerden onur duyduklarını belirten gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek şunları söylediler: "Devletimiz sağ olsun var olsun. Maddi ve manevi anlamda her türlü yardım ve destek bizlere sunuluyor. Her zaman yanımızda olan, bizleri unutmayan Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Dualarınız, hizmetleriniz kabul olsun. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.

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