Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük olan Rüzgar Mağden ile ayrıldı

18.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:05

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Gönül Yazar, birkaç ay önce kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çiftten Mağden'in başka kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

"BİZ NASIL YÜZ YÜZE BAKACAĞIZ"

Dün gece yarısı Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına mesaj gönderen Gönül Yazar, sevgilisinden ayrılık kararı aldığını duyurdu. Ayrılık haberini duyuran Gönül Yazar, "Sinek küçük, mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi? Biz nasıl yüz yüze bakacağız? O bakıyor da ben? Çok zor. Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ahh! Ben utanıyorum... Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi."