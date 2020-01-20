Gönül Yazar kaç yaşında? Gönül Yazar kimdir? Gönül Yazar'ın yaptığı evlilikler, Gönül Yazar hayatı ve biyografisi!

20.01.2020 08:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 08:57

Basından gizli gerçekleştirilen nikah töreninde Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden evlendi. Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Gönül Yazar 8. kez evet demiş oldu. Yaşanan gelişme sonrası Gönül Yazar hayatı ve biyografisi, Gönül Yazar kaç yaşında ve Gönül Yazar kimdir gibi konular merak edildi. İşte Gönül Yazar hakkında merak edilenler…

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Gönül Yazar doğum tarihi: 12 Ağustos 1936

Gönül Yazar kaç yaşında: 83 yıl yaşında

Gönül Yazar nereli: İzmir

Gönül Yazar çocuklar: Yasemin Simavi

Gönül Yazar kardeşleri: Belkıs Özener

GÖNÜL YAZAR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Gönül Yazar Türk sanat müziği yorumcusu ve sinema oyuncusu. Türk müzik tarihinde yer alan en uzun soluklu isimlerden biridir.

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Belma ve Belkıs adlı kardeşleri vardır. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler aldı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi. Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan, Melahat Pars gibi hocalardan 1 yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. [3] 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçti. 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren[4] birçok filmde şarkılar seslendirdi.

1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonra bir kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene"dir. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anıldı. İlk filminin ardından baş rollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı. Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde Gülriz Sururi ve Adile Naşit ile aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi. Alaturka sahnelerin taş bebeği Yazar, Pop müzik tarzdaki okuduğu plaklarıyla ve programlarıyla da beğeni topladı. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

GÖNÜL YAZAR'IN EVLİLİKLERİ

1. evliliğini 1952 yılında 15 yaşında iken mahkeme kararı ile yaşını büyüterek kendisinden 14 yaş büyük Necdet Yazar ile yaptı. İki yıl sonra ayrıldılar.

2. evliliğini 1956 yılında 47 yaşındaki Bedii Çapa ile yaptı.

3. evliliğini 1963 yılında Özden Çelik ile yaptı.

4. evliliğini 1964 yılında futbolcu Metin Oktay ile yaptı.

5. evliliğini 1972 yılında iş insanı Ercan Akın ile yaptı.

6. evliliğini 1979 yılında Sinan Birsel ile yaptı. Bir yıl sonra ayrıldılar.

7. evliliğini 1997 yılında Fahrettin Akçınar ile yaptı. Yedi ay sonra ayrıldılar.

8. evliliğini 2020 yılında 51 yaşında ki yönetmen Rüzgar Mağden ile yaptı.

GÖNÜL YAZAR'IN ALBÜMLERİ

• Gönül Yazar - Halime (1968) (Şençalar Plak)

• Dertleri Zevk Edindim (1970/ 1977) (Arya Plak/ Yavuz Plak)

• Gönül Yazar - Nisan Yağmuru (1970) (Televizyon Plak)

• Gönül Yazar - O Ağacın Altı (1972) (Kervan Plak)

• Artık Bu Solan Bahçede (1973) (Atlas Plak)

• Çakıl Galası'nda (1974) (İstanbul Plak)

• Gönül Yazar - Ağlar Gezerim (1974) (Yavuz Plak)

• Gönül Yazar - Tadı Yok Sensiz Geçen Günlerimin (1975) (Yavuz Plak)

• Gönül Yazar/Süper Midi Play - Sen de Mevsimler Gibisin (1975) (Yavuz Plak)

• Aldırma Gönül (1978) (Elenor Plak)

• Taş Bebek (1979) (Elenor Plak)

• İşte Benim Dünyam (1982) (Elenor Plak)

• Gönül Defterim (1985) (Elenor Plak)

• Ne Yazar (19**) (Harika/MC)

• Gönül'den Gönüllere (1989) (Emre Plak)

• Sevmek İstiyorum (1993) (Elenor Plak)

• Forever (2010) (Ossi Müzik)

GÖNÜL YAZAR'IN FİLMLERİ

• Tanık, (1992)

• Vurgun, (1973)

• Gel Desen Gelemem Ki, (1969)

• Ölüme Giden Yol, (1969)

• Kara Gözlüm Efkarlanma, (1968)

• Aslan Yürekli Reşat, (1967)

• Trafik Belma, (1967)

• Beyoğlu'nda Vuruşanlar, (1966)

• Fakir Bir Kız Sevdim, (1966)

• Halime'yi Samanlıkta Vurdular, (1966)

• İdam Mahkumu, (1966)

• Kanlı Mezar, (1966)

• Mezarını Hazırla, (1966)

• Namus Kanla Yazılır, (1966)

• Dudaktan Kalbe (film, 1965), (1965)

• Taçsız Kral, (1965)

• 65 Hüsnü, (1965)

• Adım Çıkmış Sarhoşa, (1965)

• Bilen Kazanıyor, (1965)

• Bir Garip Adam, (1965)

• Hüseyin Baradan Çekilin Aradan, (1965)

• Kocamın Nişanlısı, (1965)

• Yalancının Mumu, (1965)

• Cımbız Ali, (1964)

• Köye Giden Gelin, (1964)

• Sahte Sevgili, (1964)

• Şu Kızların Elinden, (1964)

• Var mı Bana Yan Bakan, (1964)

• Kelepçeli Aşk, (1963)

• Ateşli Kan, (1962)

• Bir Gecelik Gelin, (1962)

• Bir Bahar Akşamı, (1961)

• Taş Bebek, (1960)