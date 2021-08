"Gönül Köprüsü İstanbul" programı kapsamında Mustafa Kutlu paneli gerçekleştirildi

Anadolu Mektebi'nin düzenlediği "Gönül Köprüsü İstanbul" programı kapsamında, Mustafa Kutlu paneli düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin katılımıyla İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda gerçekleştirilen etkinlik, programın tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu topluluğa ikinci defa ev sahipliği yapmanın huzurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sadece teknik alanların değil kültür çalışmalarının da yapıldığı üniversitenin etkinlik için ideal bir mekan olduğunu vurgulayan Ak, "Anadolu Mektebi'nin Anadolu'daki faaliyetlerini takip etmekten, duymaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bundan hiçbir şüphemiz yok ama bu hareketin bizim bir bakıma emanetlerimiz olan, kültür coğrafyamızda yaşayan ve bizim heyecanımızı tarihten gelen kökleriyle oradaki tüm güç ve kuvvetiyle temsil eden sevgili gençleri, bugün burada ağırlamaktan da ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Mektebi'nin, mezun olunması istenmeyen kutlu bir ocak olduğunu dile getiren Ak, "Bu meşalenin her gün daha da parladığını, daha da çok yürekleri aydınlattığını daha çok yüreklere ufuklar açtığını ve bir heyecan kattığını görmenin gururu içerisindeyim." diye konuştu.

"Ekonomiyi ahlakın önüne geçirdik"

İnsan derinliğini araştırarak, taşradan şehre bakan bir bakış açısıyla hikayeler kaleme alan çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar Mustafa Kutlu, konuşmasında panele katılan gençler gibi bütün yetişkinlerin, okurların ve aydınların da maneviyat meselesini kavramaları gerektiğini söyledi.

Dünyadaki gelişmelerden Türkiye'nin de etkilendiğini ifade eden Kutlu, "Dünyada olan bir işi biz de taklit ettik, o da çok kötü bir şey; ekonomiyi ahlakın önüne geçirdik. Başımıza gelen en büyük felaketlerden biridir bu. Yeniden inşallah bu arkadaşların vukufiyetiyle maneviyat ve ahlak, ekonominin önüne geçer. İnsanlık bu yolda yürür." değerlendirmesini yaptı.

Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle ilgili hazırladığı rapora değinen Kutlu, 3 bin sayfalık raporun "İnsanoğlunun 170 yıllık hatası"nı konu aldığını ve bununla sanayi devriminin kast edildiğini belirtti.

Kutlu, iklim değişikliğiyle ilgili 30 senedir çeşitli çalışmalar yapıldığına ve kendisinin de kitaplarında bu konuya değindiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Zaten 30 senedir toplantılar yapılıyor. Tokyo'da, Rio'da yapıldı, şimdi Paris'te yapılacak. 'Şunu yapın, sera gazı kullanımını azaltalım' deniliyor fakat toplantıya sera gazını en çok kullanan 7 ülkenin 7'si de imza atmıyor. Amerika, Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya falan. Her gün felaket senaryoları dinliyoruz. Her gün televizyonda derelerimizin simsiyah aktığını görüyoruz. Ergene Nehri tarımda bile kullanılmayacak hale geldi. Her gün balık ölümleri görüyoruz. Her gün göllerimiz kuruyor. Bu sene yangınlar seller bütün dünyayı sarstı. Buzullar eriyor, falan olacak filan olacak kıyamet senaryoları peş peşe sıralanıyor. Kimsenin de kılının kıpırdadığını zannetmiyorum. Yani insanlık, maneviyatın ne olduğunu anlamadıktan sonra bunu hayatlarına geçirmedikten sonra doğru yolu bulabileceklerini sanmıyorum. Bana umut veren doğrusu buradaki arkadaşlar. Anadolu Mektebi'nin çok güzel bir sloganı olmuş: Mezuniyeti olmayan mektep."

"Bu faaliyetin ilk meyvelerini görmeye başladık"

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Türkiye'den ve yurt dışından gelen öğrencilerin bir araya geldiği etkinliğin Anadolu Mektebi'nin hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Geçen sene yapılması planlanan etkinliğin salgın tedbirleri ve seyahat zorlukları nedeniyle bu yıl hayata geçirilebildiğini aktaran Güçlü, "Anadolu'da bu mektebin faaliyeti maya tutup 40'ın üzerinde şehirde yoğun bir okuma faaliyetine girerek üniversite ve lise öğrencilerine, pandemi döneminde de ortaokul öğrencilerine yönelik program geliştiren ve Batı'da yani Avrupa topraklarında ana dili Türkçe olan çocuklarımıza ulaşma imkanı bularak 2 yıl süren bu başlangıç çalışmasının sonunda, onları bir araya toplama imkanımız oldu." dedi.

Avrupa'da yaşayan ve ana dili Türkçe olan öğrencilere İstanbul'da ağırlayarak hem akranlarıyla hem de yazar ve akademisyenlerle tanışma imkanı sağladıklarını dile getiren Güçlü, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetin ilk meyvelerini daha bu yolun başlarındayken görmeye başladık. Bu faaliyeti takip eden daha çok Orta Asya'daki, Türk Cumhuriyetleri'ndeki eğitim ataşelerimizi izlemeye davet ettik ve bugün Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkelerinden bazıları böyle bir programa katılma konusunda niyet beyan ettiler."

Panele katılan öğrenciler Mustafa Kutlu'yu ve eserlerini anlattı

Programa Ankara'dan katılan panel başkanı Şevval Yüce, 5 yıldır Anadolu Mektebi Okumalarına katıldığını ve yedinci yazarını okuduğunu söyledi.

Panele Yunanistan'dan katılan genç konuşmacı Eslem Mehmet, "Mustafa Kutlu'nun Eserlerinde Tasavvufi İzler", Bulgaristan'dan Meral Yüsein "Bir Kutlu Esinti", Almanya'dan Melda Hüner "Mustafa Kutlu'nun Eserlerinde Bazı Temel Değerler" ve Kuzey Makedonya'dan Banu İsmail ise "Mustafa Kutlu Hikayelerinde Toplum, Şehir ve Değişim" konulu konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından panelistlere katılım belgesi takdim edildi.

Anadolu Mektebi'nin "gönül coğrafyası"nı temsil eden gençleri, Türkiye'deki akranlarıyla bir araya getirmek ve Türk kültürünü yakından tanıtmak amacıyla düzenlediği "Gönül Köprüsü İstanbul" programı, 4 Eylül'e kadar sürecek.

