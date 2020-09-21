Gönül Eller Çarşısı'ndan gazilere anlamlı ziyaret
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Gönül Eller Çarşısı'ndan gazilere anlamlı ziyaret

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, Tuzla'da yaşayan gazilerini ziyaret etti.

Gönül Eller Çarşısı'ndan gazilere anlamlı ziyaret
21.09.2020 17:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:29

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, Tuzla'da yaşayan gazilerini ziyaret etti. Gaziler Günü kapsamında hafta boyu yapılan etkinlikle gaziler evlerinde ziyaret edildi. Ziyarette Gaziler Günü anısına özel hazırlanan teşekkür hatırası takdim edilen gaziler, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.

Ayrıca 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında yapılan törene Tuzla İlçe Kaymakamı Ali Akça, Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, muhtarlar siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.  Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Vatan, millet ve bağımsızlık uğruna, ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz inancıyla canları pahasına kahramanca savaşıp gazilik ünvanına ulaşmış kahramanlarımıza minnettarız. Bizlerde gazilerimizin ve şehit ailelerimizin daima yanındayız. Her zaman bu aziz milletimize hizmet etmek nasip olduğu için şükrediyorum. Tarih boyunca esaret görmemiş milletimizin kahraman evlatları bugünde yurt savunmasında sınırda, sınır ötesinde görevde ve nöbetteler. En kıymetli varlıklarını, canlarını ortaya koyarak,  ülkesi için büyük bir onurla görev yapıp yüce mertebeye ulaşan kahraman şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun." sözleriyle mesajını iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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