Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 49. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, Gönül Dağı bölüm bugün mü, Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?