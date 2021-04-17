Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı konusu, oyuncuları? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

Gönül Dağı 23. Bölümün ardından 24. Bölümün fragmanı araştırılmaktadır. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24. Bölüm fragmanı izleme linki! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı izle! Gönül Dağı konusu, oyuncuları? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı 23. Bölümün ardından 24. Bölümün fragmanı araştırılmaktadır. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24. Bölüm fragmanı izleme linki! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı izle! Gönül Dağı konusu, oyuncuları? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı yeni bölümü her Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

• Berk Atan (Taner)

• Gülsim Ali (Dilek)

• Ecem Özkaya (Zahide)

• Ferdi Sancar (Sefer)

• Ali Düşenkalkar (Muammer)

• Erdal Cindoruk (Hüseyin)

• Gülhan Tekin (Günşıl)

• Feyza Işık (Döndü)

• Ege Aydan (Başkan)

• Hazal Çağlar (Asuman)

• Eser Eyüboğlu (Selami)

• Cihat Süvarioğlu (Ramazan)

• Semih Ertürk (Veysel)

• Nazlı Pınar Kaya (Cemile)

• Şebnem Dilligil (Halime)

• Yavuz Sepetçi (Ciritci Abdullah)

• Nuri Gökaşan (Musa)

• Hüseyin Sevimli (Kahveci Rıfat)

• Çiğdem Aygün (Keriman)

• Zümre Meğreli (Hemşire Elif)

• Ulviye Karaca (Gülsüm Öğretmen)

• Ruhi Sarı (Fikret)

• Onur Gökmen (Artist Ahmet)

• Şükrü Veysel Alankaya (Günay)

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgelerinde yapılıyor. Diziye ait sahnelerin bir bölümü de Sivrihisar ilçesinin Hamamkarahisar köyünde çekildi. Gönül Dağı dizisinde Gedelli adı verilen bir belde görünüyor ve dizinin Yozgat'ta çekildiği varsayılıyor. Ancak gerçekte dizi Yozgat'ta değil Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekiliyor ve Gedelli beldesi de buradadır.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli'ye Temiz Elektrik Santrali'ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.

Bu arada Sefer, Zahide'yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer'in Zahide'ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm'le konuşmaya karar verir. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI 17. BÖLÜM İZLE!

GÖNÜL DAĞI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!