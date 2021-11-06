Gönül Dağı Dişçi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir?
TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nda Döndü karakteri merak konusu oldu. Dişçi Musa karakterine hayat veren oyuncu Nuri Gökaşan kimdir? diziseverlerin araştırma konusu arasında yer aldı. Peki, Gönül Dağı Dişçi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir? Dişçi Musa kaç yaşında, nereli? Dişçi Musa dizi ve filmleri neler? Dişçi Musa hayatı ve biyografisi nedir? Gönül Dağı 'Dişçi Musa' Nuri Gökaşan kimdir?
Gönül Dağı Dişçi Musa kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın başrolünde yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinde Döndü karakteri merak edildi. Gönül Dağı Dişçi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir? Dişçi Musa kaç yaşında, nereli? Dişçi Musa dizi ve filmleri neler? Dişçi Musa hayatı ve biyografisi nedir? Gönül Dağı 'Dişçi Musa' Nuri Gökaşan kimdir? İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
GÖNÜL DAĞI DİŞÇİ MUSA KİMDİR?
Gönül Dağı dizisinde Dişçi Musa karakterini canlandıran isim Nuri Gökaşan'dır.
NURİ GÖKAŞAN KİMDİR?
Nuri Gökaşan (d. 20 Haziran 1950, Ankara) Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Dormen Tiyatrosunda çalışmış, Athol Fugard'ın Ada oyunuyla 1989 yılında Türk Sanat Kurumu'nun En İyi Erkek Sanatçı ödülünü almıştır.
Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Gökaşan aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Birçok projede sesi ile yer almıştır. 20 Haziran 1950 yılında Ankara da dünyaya gelen Gökaşan, Ankara İktisadi Ticari ilimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla ilişkiler okulunda Radyo ve TV alanından mezun olmuştur.
Dizileri
- 2020 - Gönül Dağı
- 2016 - Kertenkele
- 2014 - Yeşil Deniz
- 2013 - Ben Onu Çok Sevdim
- 2011 - Keşanlı Ali Destanı
- 2008 - Serçe
- 2007 - Kod Adı Kaos
- 2006 - Kod Adı
- 2005 - Savcının Karısı
- 2002 - Pembe Patikler
- 2002 - Baldız Geliyorum Demez
- 2000 - Samyeli
- 2000 - Gazeteci Yazarını arıyor
- 2000 - Acemiler İş başında
- 1997 - Sevda Rüzgarı
- 1997 - Neşeli Günler
- 1990 - Hayırlı Bir Konu
- 1984 - Sessiz Film
- 1983 - Yazıyor
Filmleri
2015 - Son Mektup
2011 - Seni Kalbime Gömdüm
2010 - Şenlikname: Bir İstanbul Masalı
2005 - Organize İşler
2003 - Vizyontele Tuuba
2000 - Hoş Geldin Cumhuriyet
1998 - Cumhuriyet