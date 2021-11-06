Gönül Dağı Dişçi Musa kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın başrolünde yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinde Döndü karakteri merak edildi. Gönül Dağı Dişçi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir? Dişçi Musa kaç yaşında, nereli? Dişçi Musa dizi ve filmleri neler? Dişçi Musa hayatı ve biyografisi nedir? Gönül Dağı 'Dişçi Musa' Nuri Gökaşan kimdir? İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GÖNÜL DAĞI DİŞÇİ MUSA KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinde Dişçi Musa karakterini canlandıran isim Nuri Gökaşan'dır.

NURİ GÖKAŞAN KİMDİR?

Nuri Gökaşan (d. 20 Haziran 1950, Ankara) Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Dormen Tiyatrosunda çalışmış, Athol Fugard'ın Ada oyunuyla 1989 yılında Türk Sanat Kurumu'nun En İyi Erkek Sanatçı ödülünü almıştır.

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Gökaşan aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Birçok projede sesi ile yer almıştır. 20 Haziran 1950 yılında Ankara da dünyaya gelen Gökaşan, Ankara İktisadi Ticari ilimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla ilişkiler okulunda Radyo ve TV alanından mezun olmuştur.

Dizileri

2020 - Gönül Dağı

2016 - Kertenkele

2014 - Yeşil Deniz

2013 - Ben Onu Çok Sevdim

2011 - Keşanlı Ali Destanı

2008 - Serçe

2007 - Kod Adı Kaos

2006 - Kod Adı

2005 - Savcının Karısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Baldız Geliyorum Demez

2000 - Samyeli

2000 - Gazeteci Yazarını arıyor

2000 - Acemiler İş başında

1997 - Sevda Rüzgarı

1997 - Neşeli Günler

1990 - Hayırlı Bir Konu

1984 - Sessiz Film

1983 - Yazıyor

Filmleri

2015 - Son Mektup

2011 - Seni Kalbime Gömdüm

2010 - Şenlikname: Bir İstanbul Masalı

2005 - Organize İşler

2003 - Vizyontele Tuuba

2000 - Hoş Geldin Cumhuriyet

1998 - Cumhuriyet

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