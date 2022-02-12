Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 51. bölüm canlı izle! Ön izleme yayınlandı Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı'nın canlı izleme linki araştırılıyor. Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 51. bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı TRT 1 canlı izle!

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı her Cumartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ellerindeki son fırsatı da yitiren amcaoğulları üzgün haldedir. İcat işlerine birlikte devam edememelerinin etkisiyle ayrı yollara savrulmalarına neden olan bu durum, amcaoğullarının hayatlarında nasıl gelişmelere sebep olacaktır? Rıfat'ın kahveyi satılığa çıkartması başta Meryem olmak üzere herkesi üzer. Ameliyat parasını toparlamak için tüm kasabalı el ele verirken, bu birliğin sonunda hedefe ulaşabilecekler midir? Öte yandan Mezarcı İlyas'ın ölümüyle kötü günler geçiren Asya'yı bekleyen gelişme ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan : Taner Kaya

Gülsim Ali : Dilek Akgün

Cihat Süvarioğlu : Ramazan Kaya

Semih Ertürk : Veysel Kaya

Ecem Özkaya : Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar : Sefer Arslan

Ali Düşenkalkar : Muammer Kaya

Erdal Cindoruk : Hüseyin Kaya

Şebnem Dilligil : Halime Kaya

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