Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölümü yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm neden başlamadı, ne zaman, hangi gün?

Gönül Dağı yeni bölümü yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm neden başlamadı, ne zaman, hangi gün? Gönül Dağı bitti mi, neden yok? Gönül Dağı yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Gönül Dağı olmayacak mı? Bu hafta Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Gönül Dağı Cumartesi günü değil mi, bugün neden başlamadı? Gönül Dağı final mi yaptı, neden yok? Gönül Dağı niye başlamadı? Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok?Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Gönül Dağı ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı her Cumartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Fakat 1 Ocak Cumartesi günü Gönül Dağı ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. TRT1'de 1 Ocak Cumartesi "Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" dizisi ekranlara gelecektir.

GÖNÜL DAĞI BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.

Gönül Dağı bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cumartesi günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Gönül Dağı 1 Ocak Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri, diziyi eğlenceli kılmaktadır.

Dizinin her bölümünde, dizideki karakterlerden birisinin anlatımı sahneye yansıtılmaktadır. Karakter kendini tanıtır, hayatına değinir, yaşadığı zorlukları anlatır ve bu övgü dolu sözlerle diziye giriş yapılır. Bölümün final kısmında da tekrar ortaya çıkar ve birkaç kısa sözden sonra bölüm sona erer.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

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