Gönül Dağı bitiyor mu? Gönül Dağı dizisi setinde 39 kişi koronavirüs oldu! Gönül Dağı'nda kimler korona oldu? Bugün Gönül Dağı var mı?

TRT1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? İşte, detaylar... Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı devam edecek mi? Gönül Dağı dizisi hangi gün?

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve yoğun ilgi gören Gönül Dağı dizisi setinden haberler gelmeye devam ediyor. Dizi setinde 39 kişinin korona virüs testi pozitif çıkması üzerine Gönül Dağı devam edecek mi? Gönül Dağı dizisi bitiyor mu gibi soruların cevapları arandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Nefeslerin tutulduğu dizi Gönül Dağı'nın tanıtımının ardından 1. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Merak uyandıran dizi ise 17 Ekim Cumartesi itibariyle TRT1 ekranlarında yayımlanmaya başladı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkırda yaşayan gençlerin öyküsüne değinilecek dizi için ilk olarak Yozgat civarı düşünülse de Eskişehir Sivrihisar ilçesinde çekimlerin yapılmasına karar kılınmıştır.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın üstleniyor. Diğer yandan kadroda: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün de yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI BİTİYOR MU?

TRT'nin sevilen dizisinde 39 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Eskişehir'de çekilen TRT'nin Gönül Dağı dizi setinde bulunan koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlere ara verildi.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE KİM KORONA OLDU?

Köprü Film imzalı dizinin setinde başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm ekibe test yapıldı. Oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın da test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 38 set çalışanının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.