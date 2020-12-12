Gönül Dağı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 7. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran TRT 1'in Bozkır'da bir Anadolu dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölüm izle!

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Gönül Dağı en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Gönül Dağı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 7. bölüm izleme linki! 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

"Taner ve Dilek, uçağın uçmasıyla beraber ilişkilerinde yeni bir sayfa açmışlardır. Artık geriye Taner'in Dilek'e duygularını açması kalmıştır. Taner tıpkı çocukluğundaki gibi tren yolu kenarında Dilek'le patates yemek için sözleşir. Taner duygularını Dilek'e açabilecek midir?

Bu arada Hüseyin ve Muammer, sakladıkları paraların çalındığını öğrenirler. Her ikisi de bu işin peşine düşünce paralarının uçak için alındığını öğrenirler. Her konuda zıtlaşan bu iki kardeş bu sefer birleşirler ve uçağa el koyarlar. Taner ve amcaoğulları, uçaklarını geri almaya çalışırlar. Ancak Hüseyin ve Muammer uçağı çoktan satılığa çıkarmıştır.

Öte yandan Sefer'le ilgili önemli bir gerçeği öğrenen Zahide, Sefer'le içinde bulundukları durumu konuşmaya karar verir. Bu konuşmadan sonra her ikisinin de yolculuğu nasıl sürecektir?

GÖNÜL DAĞI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde olacaktır.