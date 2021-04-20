Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24. bölüm izle
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Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24. bölüm izle

Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24. bölüm izle
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Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizisinin 24. bölümün ardından Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı son bölüm özeti! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24. bölüm izle

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GÖNÜL DAĞI 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve amcaoğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu ararken, öte tarafta hem Dilek'in hem de amcaoğullarının ailesi telaşlanır. Zamanın iyice daraldığı yerde amcaoğullarına kim yardım edecek? Taner ve Dilek'in söz kesme merasimi yapılabilecek mi?

Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtacak olan gelişme ne olacak?

Gedelli'ye Ramazan ayı tüm coşkusuyla gelir… Ramazan şenliklerinin ihalesini alan Muammer ve Hüseyin işin içinden çıkamayınca organizasyon amcaoğullarına kalır. Böylelikle kasabada şenlik başladı.

GÖNÜL DAĞI'NIN KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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