GÖNÜL DAĞI 176. BÖLÜM İZLE || TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz! Gönül Dağı son bölümde ne oldu?

TRT 1'in sevilen dizisi, Gönül Dağı dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 177. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Gönül Dağı dizisinin 176. bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin 176. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Gönül Dağı dizisinin 176. bölümüne ilişkin merak edilenler…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 176. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gönül Dağı 176. bölümde, heyetten gelen rapor sonrası Süleyman'ın tüm yetkileri elinden alınıyor. Taner, bu adaletsizliğe karşı çıkarak amcası adına dava açıyor. Mahkemede beklenmedik bir tanığın ortaya çıkmasıyla davanın seyri değişiyor ve Süleyman hakkını alıyor.

GÖNÜL DAĞI 176. BÖLÜM İZLE

Selma'nın Sağlık Problemleri Derinleşiyor:

Gözlerindeki kararmalar nedeniyle endişelenen Selma, kontrollerden net bir sonuç alamasa da rahatsızlığını gizlemeye çalışıyor. Ancak Elif, Cemile ve Asuman, Selma'daki değişimi fark ediyor. Selma'nın sağlık durumu, Gönül Dağı 176. bölümde merak uyandıran bir başka konu oluyor.

Kaya Ailesi Piknikte Buluşuyor:

Ramazan ve Asuman, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu mutlu haberi paylaşmak için tüm aileyi pikniğe davet ediyor. Piknikte hem eğlenceli anlar yaşanıyor hem de Ramazan'ın organize ettiği sürprizler bölümde izleyicilere keyifli dakikalar sunuyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

Adile ve Kiraz Arasında Rekabet Başlıyor:

Gönül Dağı yeni bölümde Adile ve Kiraz arasında başlayan tatlı bir rekabet dikkat çekiyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen iki dünür, hem aileyi hem de izleyicileri eğlenceli anlara şahit ediyor.

Seyfettin'in Kalbi Karışıyor:

Seyfettin, Özlem'le olan ilişkisinden uzaklaşmak istiyor. Ancak bu süreçte Kıvanç'ın Özlem'e ilgisi işleri iyice karıştırıyor. Gönül Dağı 176. bölümde Seyfettin'in duygusal çıkmazı yeni gelişmelere zemin hazırlıyor.