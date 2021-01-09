Gönül Dağı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 11. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran TRT 1'in Bozkır'da bir Anadolu dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölüm izle!

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Gönül Dağı en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Gönül Dağı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 11. bölüm izleme linki! 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 10. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek'in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Cemile'nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer'e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer'in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan'ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan'a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman'ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan'ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar'ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek'in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde olacaktır.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

GÖNÜL DAĞI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

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