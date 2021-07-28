Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı
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Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandıktan sonra bir de kendini kaynar suyla yakan Gonca Vuslateri kötü günleri geride bıraktı. Instagram hesabından son halini paylaşan Vuslateri'nin radikal imaj değişikliğiyse gözlerden kaçmadı.

Yalan Dünya, Tehlikeli Karım, Anne dizilerindeki rolleriyle akılda kalan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu.

YENİ İMAJIYLA ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandıktan sonra karantinada kaldığı evinde kazara kaynar suyu üzerine dökmüştü. Vuslateri, kötü günleri geride bıraktıktan sonra imajını değiştirmeye karar verdi. Instagram'dan yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Vuslateri, herkesi şaşırttı.

İşte Gonca Vuslateri'nin yeni imajı;

Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı
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Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı - Haberler Magazin
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