Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandıktan sonra bir de kendini kaynar suyla yakan Gonca Vuslateri kötü günleri geride bıraktı. Instagram hesabından son halini paylaşan Vuslateri'nin radikal imaj değişikliğiyse gözlerden kaçmadı.