Gömeç'te örnek uygulama
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Gömeç'te örnek uygulama

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan büyüklerimize belediye çay ve kuru pasta ikramında bulunuyor.

Gömeç'te örnek uygulama
09.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:20

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan büyüklerimize belediye çay ve kuru pasta ikramında bulunuyor.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın talimatıyla ilçe parkında soluğu alan 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, izin günlerinde çay ve kuru pasta ikram edildi. Vatandaşlar, kendilerini unutmayan Himam'ın ilgisine teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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