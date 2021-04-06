"Gölpazarı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor" projesi kapsamında 15 kişiye eğitim verildi
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"Gölpazarı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor" projesi kapsamında 15 kişiye eğitim verildi

Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
'Gölpazarı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor' projesi kapsamında 15 kişiye eğitim verildi

Gölpazarı Kaymakamlığı ve (BEBKA) Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansı ile beraber ortaklaşa gerçekleştirilen "Gölpazarı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor" kapsamında 15 kişiye eğitim verildi.

Gölpazarı Kaymakamlığı ve (BEBKA) BursaEskişehirBilecik Kalkınma Ajansı ile beraber ortaklaşa gerçekleştirilen "Gölpazarı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor" kapsamında 15 kişiye eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan ve 5 gün süren "Gölpazarı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor" eğitimine, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarından 15 personel katıldı.

Proje Eğitmeni ve Danışmanı Bahadır Başkonuş, AA muhabirine, bu projenin amacı Gölpazarı ilçesindeki sosyal beşeri gelişiminin desteklenmesi amacıyla yapılmakta olduğunu söyledi.

Göçe sebep olan noktanın araştırılması, göçe önlem alınması, yönlendirilmesi ve bu eğitimlerde aynı zamanda proje uygulamaları, fizibilite, yatırım analizleri, kurumlar arası iş birliği sürdürebilirliğin sağlanması amacıyla hazırlanmakta olduğunu anlatan Başkonuş, şunları kaydetti:

"Planlanan fizibilite raporu öncesinde, yerelde aktörlerin bölgesel kalkınmasındaki önemlere kurumsal kapasite eksikliği ile yapamadıkları, sıkıntı yaşadıkları fonlarda ihtiyaç duydukları fizibilite raporunu hazırlama becerilerini geliştirelim raporları kurumlar için önemlidir. Proje tamamlandığında personel, Gölpazarı'nın ihtiyaç duydukları sorunları ne şekilde tamamlanacak, yapılan analizler ve oluşturulan fizibilite raporları profesyonelce karar verilecek. 5 günlük uygulama eğitimimiz var, diğerinde de ilçenin gelişim planı yayınlanacak, ondan sonrada yapılacak gelişim planı doğrultusunda işin tam sonuçlanmasını sağlanacaktır. Bu uygulamanın Gölpazarı'na daha çok yatırımların buraya çekilmesi, göçün sebebinin araştırılması, ilçenin dışarıya göç vermesini bir nedenle önüne geçilecek nedenlerin belirlenmesidir."

Başkonuş, 5 gün sürecek eğitimin sonunda da katılımcılara sertifika takdim edileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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