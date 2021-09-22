Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler
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Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Eskişehir Kızılay Kan Merkezince kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Eskişehir Kızılay Kan Merkezince kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Tarihi Taşhan'da düzenlenen kampanya kapsamında kan vermek isteyenler sağlık taramasından geçirildi.

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Turgut Aytekin, yaptığı açıklamada, kan veren insanların kan hücreleri yenilendiğini, kan yoğunluğunda problem yaşayan donörlerde kan vererek 20 günlük bir rahatlama sağlandığını söyledi.

Kan bağışı yapan insanların kendilerini daha pozitif hissettiklerini anlatan Aytekin, "Kendini iyi hisseden vatandaşlarımız üç ayda bir kan verebilirler. Kan acil değil, ihtiyaçtır. Bu nedenle hastalarımız kan bekliyor. Onlara hep kan yetiştirmeye çalışıyoruz. İnsanların düşündüğünden çok daha fazla kana ihtiyacımız var. Bu sebeple kendilerini sağlıklı hisseden 60 yaşını geçmeyen vatandaşlarımız kan verirse iyi olur." ifadelerini kullandı.

Aytekin, kampanyada 22 ünite kan topladıklarını sözlerine ekledi.

Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri
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