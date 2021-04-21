Gölpazarı'nda hayvan besleme grupları ile istişare toplantısı
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Gölpazarı'nda hayvan besleme grupları ile istişare toplantısı

Gölpazarı'nda hayvan besleme grupları ile istişare toplantısı
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hayvan besleme grupları ile istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hayvan besleme grupları ile istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçede son dönemde sokak hayvanlarının popülasyonu arttığını söyledi.

Çeşitli ilçe, köy ve mahallelerden bölgeye hayvan salındığını ifade eden Şahin, bu probleme çözüm bulma amaçlı bir istişare toplantısı yaptıklarını vurguladı.

Şahin, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarının sayılarını netleştirmeye çalıştık. Bu hayvanların kısırlaştırma ile ilgili süreçlerin nasıl gittiğini değerlendirdik. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme odaklarının kurulup kurulmadığı, bunlara erişimin olup olmadığı ile ilgili bir istişarede bulunduk. İlçemizde zaman zaman vatandaşlarımızdan sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler almaktaydık. Bunları genel anlamda değerlendirdik. Burada tabii ki önemli olan bir nokta da ilçemizde bir hayvan barınağının olduğunu ancak aktif olarak kullanılmadığı görülmekte. Bu hayvan barınağı, hayvanları geçici olarak barındırılması gereken bir pozisyonda. Vatandaşlarımızın bazen şöyle bir algısı olduğunu biz fark ediyoruz. Hayvan barınaklarında sahipsiz hayvanları uzun süre bakım altında tutulması gerektiği gibi yanlış kanıya sahip olduklarını düşünüyoruz."

Şahin, geçici hayvan barınaklarının hayvanların kısa süreli tedavilerinin, kısırlaştırmalarının ve aşılamalarının yapılması amacıyla oluşturulan birimler olduğunu anlattı.

Burada hayvanları alıp ilelebet barındırma gibi imkan bulunmadığına değinen Şahin, "Bakımları, aşıları, kısırlaştırma işlemleri yapılan hayvanların ilk alındığı ortama tekrar sağlıklı bir şekilde bırakılması gerekmektedir. Bir diğer önemli bir hususta ilçemizde hayvanların sahiplendirilmesi ilgili bir süreç olup olmadığıdır. Özellikle gönüllü hayırsever vatandaşlarımız tarafından ilçemizde sahipsiz hayvanları sahiplendirilmeye çalışıldı." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan ile ilgililer ve ilçe hayvan besleme grupları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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