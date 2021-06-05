Gölpazarı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla resim sergisi açıldı
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Gölpazarı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla resim sergisi açıldı

Gölpazarı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla resim sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Gölpazarı İlçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi düzenlendi.

Gölpazarı İlçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin bir yıl içinde yaptıkları resimlerin yer aldığı Öğretmenevindeki resim sergisinin açılışını Kaymakam Efecan Şahin ve İlçe Milli Eğitim müdürü İsmail Altunışık yaptı.

Programda konuşan Şahin, Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yıl sonu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin usta öğreticiler nezaretinde gerçekleştirmiş olduğu birçok sanatsal eseri gördüklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Yıl içerisinde yapılan çalışmaların ne kadar yerinde ve sanatsal olduğunu bir kere daha fark ettik. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 19 kursumuz açıldı. Bunların bir kısmı tamamlandı, devam edenler var. Yaklaşık 381 kursiyerimiz gerekli kurs faaliyetlerini burada aldılar. Ahşap yakma etkinliği çok hoşuma gitti, bende bunu bu sayede denemiş oldum. Benim açımdan da güzel bir faaliyet oldu. İlerleyen dönemler de resim yapma konusunda bende iştirak edebilirim."

Şahin, herkesin hobisi ve sanatsal aktivitesinin olması gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Pandemi döneminde bunları yapmak kolay değil, şartlar zor, ancak emek sarf eden bu alandaki başta kurum amirlerimiz, yöneticilerimiz ve kurslarına devam sağlayan kursiyerlerimiz olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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