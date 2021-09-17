Gölpazarı Kaymakamı Şahin, kurum amirleri ile istişare toplantısı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölpazarı Kaymakamı Şahin, kurum amirleri ile istişare toplantısı yaptı

AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı Kaymakamı Şahin, kurum amirleri ile istişare toplantısı yaptı

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, kurum amirleri ve ilçe idare şube başkanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, kurum amirleri ve ilçe idare şube başkanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Efecan Şahin, İlçe Emniyet Amirliği Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, toplantıların amacının kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması olduğunu söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Şahin, "Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Birimlerde verilmekte olan hizmetlerin, projelerin, yatırımların ve faaliyet süreçlerinin takibinin azami hassasiyetle etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kurum ve kuruluş temsilcilerinin söz almalarıyla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Gölpazarı Kaymakamı Şahin, kurum amirleri ile istişare toplantısı yaptı

Gölpazarı Kaymakamı Şahin, kurum amirleri ile istişare toplantısı yaptı

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri
2021-KPSS sonuçları açıklandı

2021-KPSS sonuçları açıklandı

 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

 Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Binali Yıldırım Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Bensu Soral Gökhan Çıra Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Halis Özkahya Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gölpazarı Kaymakamı Şahin, kurum amirleri ile istişare toplantısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:01:15. #1.17#