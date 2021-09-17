Gölpazarı Kaymakamı Şahin, kurum amirleri ile istişare toplantısı yaptı

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, kurum amirleri ve ilçe idare şube başkanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Efecan Şahin, İlçe Emniyet Amirliği Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, toplantıların amacının kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması olduğunu söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Şahin, "Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Birimlerde verilmekte olan hizmetlerin, projelerin, yatırımların ve faaliyet süreçlerinin takibinin azami hassasiyetle etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kurum ve kuruluş temsilcilerinin söz almalarıyla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.