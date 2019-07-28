Göllü'de Keşkek Şenliği yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacağaç Mahallesinde Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri gerçekleştirildi. Şenliğe katılan vatandaşlar yöresel oyunlarla eğlenirken, müzik eşliğinde semah gösterisi yapıldı.

Kumluca Belediyesi'nin katkılarıyla, Göllü Yaylası Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Keşkek Şenliği'ne, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkan Vekili Ayhan Aytekin, Ak Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Kumluca Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kumluca Belediye Başkan Vekili Ayhan Aytekin, belediyecilik anlayışlarının sosyal olduğunu söyledi. Hem ilçe tanıtımına katkı, hem de vatandaşları bir araya getirmek için düzenlenen bu tarz etkinliklerinin önemli olduğuna dikkat çeken Aytekin, "Bu şenlik ve etkinliklerimiz coşku ile artarak devam edecektir. Sanılmasın ki bizler ilçemizin sorunlarından bir haberiz. İlçemizin güzelliklerine katkı yapmak adına ilçemizin sorunları vardır. Sorunların tespiti ve çözüm yolları bulmak açısından belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara keşkek ikram edilirken, Mehmet Eray tarafından dua edildi. Keşkek ikramından sonra katılımcılar çeşitli yöresel oyunlarla eğlendi, müzik eşliğinde semah gösterisi yapıldı.

Kaynak: İHA