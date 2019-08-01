Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği'nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Isparta Belediyesi Halı Sarayı Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis tek gündem maddesi ile toplanırken, gündemde yer alan Isparta Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının İşletilmesi hizmetinin 1 Ekim 2019 tarihinden başlamak üzere, 39 ay süreyle ihale edilmesi ve bu hizmet alımına ilişkin harcamaların 2019-2022 yılları arasına ait harcama programında yer alan bütçeden karşılanması görüşüldü.

Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte toplamda 17 belediye ve 51 meclis üyesinin yer aldığı Göller Bölgesi Belediyeler Birliğinde Temmuz ayı meclisi yapılan yoklama ile başladı. Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Birlik Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önceden ihalesi yapılan ve 3 yıldır işletilen tesislerin ihalesini alan firmanın süresinin eylül ayı sonunda biteceğini belirterek, bundan dolayı yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini kaydetti.

Isparta Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının İşletilmesi hizmetiyle ilgili bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, birlik üyesi belediyeler ve üye olmayan belediyelerin çöp döküm ücretleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Çöp olayının ve depolanmasının zor ve meşakkatli bir iş olduğuna değinen Başdeğirmen, "Çevre Bakanlığı bu konuda oldukça hassas. Her isteyen, istediği yere artık çöpünü dökemiyor. Mutlaka çöp deponi alanlarına getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yapılacak ihalenin ardından çöp deponi alanında yeni bir alan oluşturma çalışmasına da geçeceklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, şu anda ikinciyi kullandıklarını ve üçüncü deponi alanının oluşturulması gerektiğini ifade etti. Başdeğirmen, birliğe üye olmayan Çarıksaraylar, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli'nin de çöplerini deponi alanına getirmek ve üyelik taleplerinin bulunduğunu, birliğe katılımlarının önümüzdeki günlerde birlik üyelerince yapılacak oylama sonrasında belirleneceğini aktardı.

Toplantı sonrasında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulurken, yapılan oylama sonrasında Isparta Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının İşletilmesi hizmetinin 1 Ekim 2019 tarihinden başlamak üzere 39 ay süreyle ihaleye edilmesi ve bu hizmet alımına ilişkin harcamaların 2019-2022 yılları arasına ait harcama programında yer alan bütçeden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA