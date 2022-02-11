GÖLLER BÖLGESİ 2022 YILI SU KUŞU SAYIMI; 45 TÜRDEN 298 BİN 445 ADET KUŞ TESPİT EDİLDİ

BURDUR (DHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ıncı Bölge Müdürlüğü'nün her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği su kuşu sayımı tamamlandı.

*- Kış ortası su kuşu envanterinde 45 türden 298 bin 445 adet kuş tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü sulak alanlar açısından zengin olan bölgede kışlayan su kuşu popülasyonlarını tespit etmek için her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kış ortası su kuşu sayımını tamamladı. Çalışmalar 15 - 22 Ocak tarihleri arasında Burdur, Isparta ve Antalya'daki sulak alanlarda yapıldı. Kuş sayımı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Uzman Biyolog Lale Aktay Sözüer ve Kuş Gözlemcisi Mustafa Erturhan tarafından organize edildi.

Burdur, Isparta ve Antalya İl Şube Müdürlükleri ve bağlı şeflikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü, Konya Şube Müdürlüğü, Beyşehir Milli Park Şefliği, uzmanlar ve bölgedeki kuş gözlemcilerinin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen kış ortası kuş sayımı 35 katılımcı ile 17 sulak alanda yapıldı. Kış ortası su kuşu envanterinde 45 türden 298 bin 445 adet kuş tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ıncı Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, "En çok su kuşu sayılan alan Beyşehir ve Eğirdir gölleri olmuştur. Sakarmeke sayım yapılan sulak alanlarda en çok sayılan tür olurken macar ördeği, elmabaş patka, karabatak, yeşilbaş ve çamurcun ördekleri sakarmekeyi takip eden türler oldu" dedi.