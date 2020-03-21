Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor - Haberler
Koronavirüs, Antalya, Türkiye, Güncel

Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor

Golf için Antalya'ya gelen yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye'yi daha güvenli buluyor.

21.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:43
Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor

Golf için Antalya'ya gelen yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye'yi daha güvenli buluyor.

Dünyanın değişik ülkelerinden tatil ya da golf oynamak için Antalya'ya gelen turistlerden bazıları virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönerken, bazıları da Türkiye'de kalmayı tercih ediyor.

National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, golf oynamak için Türkiye'ye gelen bazı turistlerin koronavirüs tehditi nedeniyle ülkelerine dönmek istemediklerini, Türkiye'yi daha güvenli bulduklarını, hatta Rusya ve Almanya'dan kendilerini arayıp Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle turizme ve golfe ara verildiğine değinen Kara, taleplere olumlu yanıt veremediklerini bildirdi.

Koronavirüs tehditinin atlatıldığı takdirde turizmde ciddi bir artış beklediklerini aktaran Bekir Kara, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınında Türkiye'de alınan tedbirler neticesinde ülkemizin ne kadar güvenli olduğu algısı oluştu. Bu, turizm ve golf açısından önemli bir fırsat sunuyor. Salgın tehdidi bittiğinde turist sayımızın yüzde 300 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi ülkelerde virüsün çok ağır seyretmesi, bu ülkeler için hafızalarda kötü bir düşünce oluşturdu. İnsanlar İspanya'yı tercih etmek yerine Türkiye'ye gelecekler. Bu da bizim için çok büyük bir fırsat."

Golf için Türkiye'ye gelen İrlandalı turist Shoone Osaliban da Türkiye'yi daha güvenli bulduklarını söyledi.

Ailesinin İrlanda'da olduğunu, kendisinin de pazar günü gideceğini dile getiren Osaliban, "Zorunlu olmasam gitmek istemiyorum, burada daha önemli tedbirler alındı. Ancak ailemin yanına gitmeliyim." diye konuştu.

İrlandalı turist Richard Hieyls de yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, ancak ülkesine sık sık gittiğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ülkesine gitmeye ara verdiğini belirten Hieyls, "Türk hükümeti çok yerinde önlemler aldı. Çin gibi ülkelerden çok iyi dersler çıkarttı ve tedbirlerini buna göre belirledi. Bu dönemde kişisel temizliğe ve kişilerden uzak durmaya dikkat etmeliyiz." dedi.

İngiliz turist Keen Henderson ise bir süre Türkiye'de kalmayı planladığını söyledi.

Kendisinin de alınan önlemlere dikkat ettiğini dile getiren Henderson, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığını, hijyene özen gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haberler
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sinan Akçıl Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:41:41. #1.14#
title