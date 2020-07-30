Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor Bilecik'in Söğüt ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzere olan 14 yaşındaki kızı Gül Solmaz'ı kurtarmak için suya atlayan anne Dursun Solmaz, boğuldu. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Eskişehir'den Bilecik'e piknik için gelen 6 kişilik aileden anne ve kız gölette kayboldu. Annenin cansız bedeni bulunurken, küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Söğüt ilçesi yakınlarındaki Tarpak Göleti'nde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte Eskişehir'den piknik yapmak için gölete gelen Gül Solmaz, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kızlarının suda çırpındığını gören anne Dursun ve baba Muhammet Solmaz suya atladı. Baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, anne Dursun Solmaz ise boğuldu.

DALGIÇ EKİBİ BEKLENİYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmalarına devam edilirken, Yalova'dan dalgıç ekiplerinin de yola çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA