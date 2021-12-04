Göle'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Göle'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Haberler | Yerel

Göle'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkiledi.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Göle'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkiledi. Gecenin en düşük sıcaklığı Göle'de, sıfırın altında 25,5 dereceyle ölçüldü.

Kar yağışının ardından yaşanan kuru soğuklar Göle ilçesinde yaşamı zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle her yer buz ve kırağı tuttu.

Göle'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Göle'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Göle'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Son Dakika Haberleri

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