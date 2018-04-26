Golden State Katili Kimdi? Polisten Nasıl Bu Kadar Uzun Süre Kaçabildi?

Golden State Katili'nin 1976-86 arasında işlenen 12 cinayet, 45 tecavüz ve 120'den fazla soygundan sorumlu olduğuna inanılıyor.

Suçlar, Sacremento'da başlamış ve taha sonra Oakland, Santa Barbara ve Orange County'ye yayılmıştı.

Yıl 1978'e geldiğinde bir şüpheli Oakland, Danville ve Walnut Creek'teki kurbanlarına saldırdı, Goleta'da iki cinayet işledi.

Yetkililer, zanlıyı 35 yaşındaki Cheri Domingo ve 27 yaşındaki Gregory Sanchez cinayetleriyle 2011'deki DNA testiyle ilişkilendirdi.

Sanchez vurulmuş ve dövülmüştü. Domingo başından aldığı ağır yaralar nedeniyle öldü.



Sanchez ve Domingo zenginlerin oturduğu bir mahallede yaşıyordu ve yataklarında öldürülmüşlerdi.

Domingo'nun elleri bağlanmıştı. Diğer olay mahallerindeki kurbanların da öyle.

Yetkililer, katilin bir başka odadayken kaçmaya çalışmaları durumunda sesli bir uyarı alabilmek için bağladığı kurbanlarının sırtına bir bardak ya da tabak koyduğunu söylemişti.

'1,75 boylarında, sarı veya kestane rengi saçlı'

Cinayet, tecavüz ve soygun suçlarının işlendiği dönemde zanlının 1,75 boylarında sarı veya kestane rengi saçlı olduğu söyleniyordu.

Golden State Katili'ne, 1980'lerde Lon Angeles bölgesinde dehşet saçan "Gece Sapığı" adlı seri katil Richard Ramirez'le karıştırmamak için "Orijinal Gece Sapığı" adı verildi. "Doğu Yakası Tecavüzcüsü" de denen zanlı Sacramento ve Körfez Bölgesi'ndeki en az 52 cinsel saldırıdan da sorumlu tutuyordu.



Daha sonra 1980'deki cinayetler geldi.

Ventura'da yaşayan avukat Lyman Smith Yargıç olarak atanmasından sadece bir kaç gün önce, mahkeme katibi eşi Charlene ile birlikte, evlerindeki şömine odunuyla dövülerek öldürüldüler.

Daha sonra Tıp Öğrencisi Keith Harrington ve hemşire eşi Patrice, Laguna Niguel'deki evlerinde sert bir cisimle dövülerek öldürüldü.

Son olarak da 1986'da 18 yaşındaki Janelle Cruz ailesinin evinde öldürüldü. Bu, zanlıyla ilişkilendirilen son suçtu. Katil nasıl bu kadar uzun süre kaçabildi? Bazı dedektifler olayı çözebilmek için yıllarca uğraştı.

Saldırılar eyaletin farklı bölgelerinde gerçekleştiği için, polisin vakaları birbiriyle ilişkilendirmesi uzun sürdü.

2011'de DNA testleri sonucu, Güney ve Kuzey California'daki iki vakanın aynı saldırganın işi olduğu anlaşıldı.

FBI 2016'da olayın çözümünü sağlayacak ipucu verenlere ödül vaat etti.

Orange County dedektiflerinden Larry Pool "hayatımın misyonu" diye tanımladığı vakayı çözmek için yıllarını harcadı.

Pool başta zanlının hapiste olabileceğini düşündü. Ancak eyaletin DNA veri tabanı büyüdükçe, bunun pek mümkün olmadığı anlaşıldı.

Pool 2000'li yılların başında da saldırgan olabileceği düşüncesiyle bir mezarı açtırdı, ancak DNA örnekleri birbiriyle tutmadı. Olay nasıl yeniden gündeme geldi? Yazar Michelle McNamara vakaya saplantılı bir ilgi duydu ve yıllarca araştırdı. Araştırmasını bir kitaba dönüştürdü, ancak basılmadan önce 2016'da hayatını kaybetti. Eşi, komedyen ve aktör Patton Oswalt kitabı tamamladı ve en çok satan kitaplar arasına girdi.