Gölcük'te "yalancı bahara" aldanan ağaçlar çiçek açtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "yalancı bahara" aldanan ağaçlar çiçek açtı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gölcük ilçesinde, bazı ağaçların çiçek açtığı görüldü.

Ocak ayının sonunda çiçek açan ağaçlar, vatandaşların ilgisini çekiyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, havaların sıcak olduğu yıllarda bu tür durumlarla karşılaşıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök