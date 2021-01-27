Gölcük'te "yalancı bahara" aldanan ağaçlar çiçek açtı
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Gölcük'te "yalancı bahara" aldanan ağaçlar çiçek açtı

27.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:08
Gölcük'te

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "yalancı bahara" aldanan ağaçlar çiçek açtı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "yalancı bahara" aldanan ağaçlar çiçek açtı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gölcük ilçesinde, bazı ağaçların çiçek açtığı görüldü.

Ocak ayının sonunda çiçek açan ağaçlar, vatandaşların ilgisini çekiyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, havaların sıcak olduğu yıllarda bu tür durumlarla karşılaşıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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