Gölcük'te kontrollü normalleşme süreciyle esnaf yüzde 50 kapasiteyle işletmelerini açtı
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Gölcük'te kontrollü normalleşme süreciyle esnaf yüzde 50 kapasiteyle işletmelerini açtı

02.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:14
Gölcük'te kontrollü normalleşme süreciyle esnaf yüzde 50 kapasiteyle işletmelerini açtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi mekanlar, yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi mekanlar, yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde müşteri kabul eden esnaf, dükkanlarını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çay evi işleten Mustafa Durukan, yaptığı açıklamada, dükkanların açılması kararını, uzun zamandır bekledikleri belirtti.

Müşterilerini ağırlamayı özlediklerini aktaran Durukan, "Uzun zamandan beri beklediğimiz bir karardı. Hepimize hayırlı olsun. Alınan karara çok sevindik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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