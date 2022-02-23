Gölcük'te eğitim gören öğrenciilçede yaşamanın ayrıcalığını dolu dolu yaşıyor

Öğrenciler son olarak Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Gölcük'te Öğrenciysen Projesi" kapsamında düzenlenen Canlı Resim Performansı etkinliğinde bir araya geldiler. 32 okuldan 122 öğrenci katıldığı etkinliğin ikinci gününde ise lise öğrencileri, cansız doğa resimleri; tuvallere çizerek yeteneklerini sergilediler.

BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Öğrencilerin birbirinden güzel tablolar ortaya çıkardıkları etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile birlikte katıldı. Tüm öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyen Başkan Sezer, çizdikleri resimler ve kullandıkları yöntemler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

RENGÂRENK RESİMLER SERGİLENECEK

Öğrencilerle yakından ilgilenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert ile birlikte etkinliğe katılan öğretmenlere teşekkür sertifikaları takdim etti. Öğrencilerin ellerinde renklenen tuvaller ise daha sonraki organizasyonlarda Gölcük Belediyesi tarafından sergilenecek.

GÖLCÜKTE YAŞAMANIN AYRICALIĞINI DOLU DOLU YAŞATAN ETKİNLİKLER

Gölcük Belediyesi, öğrencilere yönelik etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bir yandan ilçede ikamet edip il dışında okuyan üniversite öğrencilerine servis desteği sağlayan Gölcük Belediyesi; ilçede öğrenim gören öğrencilere de sık sık düzenlediği etkinliklerde gelişimlerine katkı sunuyor. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Gölcük'te Öğrenciysen Projesi, ilçede öğrenim gören öğrencilere; hızlı okuma ve anlama eğitimleri, kültür gezileri, canlı performans etkinlikleri, ilçede kentte görev yapan yöneticilerle buluştukları kariyer günleri,okur-yasar buluşmaları, şiir dinletisi, dil panayırı, belediye başkanı ile sohbet buluşmaları gibi çok sayıda etkinlikle ilçede yaşamanın ayrıcalığını hissettiriyor.

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