Gölcük edebiyat sempozyumu başladı

20.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:09

Sempozyumun açılış programı, Kervansaray Kültür Yapısı'nda yapılırken, Türkiye'nin edebiyat alanındaki önemli isimleri Gölcük'te buluştu.

Gölcük; Türkiye'nin edebiyat alanındaki önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla, Türkiye'nin Servet-i Fünûn konusundaki tek, edebiyat alanındaki en önemli akademik sempozyumlardan biri olan; Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.Gölcük Belediyesi'nin tarafından yapılan edebiyat sempozyumunun açılış programına; Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Uzun, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, STK'ların başkan ve yöneticileri ile birlikte Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kırgızistan ve KKTC'den ve ülkemizin çeşitli illerindeki üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve edebiyatçı katıldı. Davetliler, ilk olarak fuaye alanında bulunan fotoğraf ve belgelerden oluşan sergi alanını gezdiler. Akabinde de açılış programı başlarken, salon tamamen doldu ve bazı konuklar sunumu ayakta dinlemek durumunda kaldı.

"GÜZEL TÜRKÇEMİZE GÖLCÜK'TEN KATKI SUNMAK İSTİYORUZ"

Başkan Sezer yaptığı açılış konuşmasında: "Bu saygıdeğer topluluğun burada olmasından dolayı mutluluğumu dile getirerek konuşmama başlamak istiyorum. Gölcük'ün adının sanat kültür ve spor faaliyetleriyle birlikte duyurulmasının bizim için çok önemli olduğunu her fırsatta dile getirdik. Servet-i Fünun aslında sempozyumun adı değil. Sempozyum, Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı ve alt başlık olarak Serveti Fünun. Biz güzel Türkçemize, Gölcük'ten, yerelden bir katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla bu sempozyumu düzenliyoruz. Alt başlık olarak Servet-i Fünun seçmemizin nedeni ise; derginin imtiyaz sahibi Ahmet İhsan Tokgöz'ün uzun yıllar Değirmendere oturmasıdır. Fuaye alanında düzenlediğimiz fotoğraf sergisinde göreceksiniz, bölgemizle alakalı çok sayıda belge ve fotoğraf var. Bir dönem edebiyatın önemli isimleri Değirmendere'de kalarak, burada bazı eserlerini yazıyorlar. Servet-i Fünun dergilerinde de, Değirmendere ile ilgili çok önemli bilgileri ve fotoğrafları bulabiliyoruz. Size; fotoğrafını sergilediğimiz Ahmet İhsan Tokgöz'ün makalesindeki Gülsüm Teyze'yi anlatmak istiyorum. Örcünlü dul bir kadın Gülsüm Teyze. Harbi Umumi'nin 3.yılı. Bir oğlu Ahmet, Filistin Cephesi'nde asker. Diğer oğlu Mehmet de Adapazarı'nda asker. Mehmet'in birliğinin başka bir yere nakledileceğini öğrenen Gülsüm Teyze, tek başına ve yaya olarak Adapazarı'na oğlunu ziyarete gider. Ahmet İhsan Tokgöz, onu gördüğünde, üstü başı perişan, ayaklarının çamur içinde olduğunu anlatır. Bugünlerin kıymetini bilmemiz için, önemli bir kıssa. Yine; radyonun, telgrafın Değirmendere'ye ilk defa geldiği tarihi ve hayata tesirini de dergiden öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

"SEMPOZYUM HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Değirmendere'deki edebi faaliyet ile Gölcük'ün adının kültürel anlamda Türkiye'de duyurulmasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum diyen Başkan Sezer, "Öncelikle bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve hassaten Gölcük'ün evladı olan kıymetli dostum Doç.Dr. Ali Kurt hocama, yine yurt içinden ve dışından akademisyenler var aramızda onlarla irtibat noktasında bize katkıları olan değerli dostum Derince Azerbaycan EviDerneği Başkanı Volkan Aydemir'e, yine sunuş konuşmasını yapacak olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Fatih Andı Hocamıza, akademisyenlerimize, buradaki salonu tamamen dolduran siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, sempozyumun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"GÖLCÜK İÇİN BU SÜRECİN EDEBİYATLA BAŞLAMASI ÇOK ANLAMLI"

Ardından konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ise; Kocaeli'yi mutlu şehir yapma idealleri olduğunu belirtti. Gölcük'ün de bunun içinde estetiği, tarihi, doğası, kültürü ile anılmasını istediklerini söyleyen Çakmak, "Gölcük için bu sürecin edebiyat ile başlaması çok anlamlı, burada birkaç gün de olsa edebiyatın konuşulması, ayrıca bilim insanlarının tebliğlerini okuması çok önemlidir. Tüm akademisyenlerimize ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GELECEĞİ DAHA İYİ KURMAK İÇİN GEÇMİŞLE KÖPRÜLER KURMAK GEREKİR

Sempozyumu düzenleyen Gölcük Belediyesi ve paydaşlarını kutlayan Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, geleceği daha iyi kurmak için geçmişle köprüler kurmak gerektiğini ve bunu edebiyatla yapmanın da önemli olduğuna vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Modern Türk Edebiyatının Gelenek Güzergahı İnişler ve Yokuşlar" konulu sunumu ile sempozyumun başladı. Sempozyum boyunca 15 profesör, 11 doçent, 8 öğretim görevlisi, 1 araştırmacı ve 1 yazar sempozyumda sunum yapacak. Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda 5, Kongre Sarayı'nda ise 3 ayrı oturum gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler