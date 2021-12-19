Gölcük Değirmendere - Halıdere sahil düzenlemesi devam ediyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni gerdan gibi saran sahil düzenlemelerine bir yenisini daha ekliyor. Kent genelinde hayata geçirdiği çevre dostu hizmetlerle kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran Büyükşehir, İzmit Körfezi'ni çevreleyen gerdanlığın yeni halkası olacak Gölcük Değirmendere-Halıdere arasındaki Kuruçeşme mevkiinde çalışmalara devam ediyor. Ekim ayında başlayan çalışmalarda ilk olarak Kuruçeşme sahilinde 1999 depreminden kalan inşaat atıkları proje alanından kaldırılmıştı.

KAZI VE DOLGU ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Değirmendere ile Halıdere arasındaki sahil kısmında 1999 depreminden kalan inşaat atıkları bulunuyordu. Sahil projesi kapsamında Kuruçeşme mevkiindeki sahilde bulunan inşaat atıkları, Büyükşehir'in döküm sahasına taşındı. Kazı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği sahilde 270 metre tahkimat çalışması yapıldı.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

37 bin 105 m² alana sahip Gölcük Değirmendere-Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi tamamlandığında, bölgenin cazibe merkezi olacak. Projenin 19 bin m²'lik kısmı vatandaşların rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak ayrıldı. Bin 350 metre sahil uzunluğuna sahip projede vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilecek.

PİKNİK VE SPOR ALANLARI

4 bin m² piknik alanına sahip projede vatandaşlar için kafeterya, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı kurulacak. Ayrıca vatandaşlar için 76 araçlık otopark yapılacak. Gölcük Değirmendere-Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesinde vatandaşların spor yapabilmeleri için bin 100 m²'lik spor alanı, 1 adet basketbol sahası ve 2 tenis kortu inşa edilecek.

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