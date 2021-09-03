Golbol (Goalball) nedir? Golbol nasıl oynanır?
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Golbol (Goalball) nedir? Golbol nasıl oynanır?

Golbol (Goalball) nedir? Golbol nasıl oynanır?
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Paralimpik Olimpiyat Oyunları ile beraber takip edilen spor branşlarından biri haline gelen golbol, detayları ile merak edildi. Peki, Golbol nasıl oynanır? Golbol (Goalball) nedir? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

Goalball yalnızca tamamen kör olan veya görme engeli bulunan sporcular tarafından oynanır. Goalball, görme engellilere özgü bir takım sporudur. Peki, Golbol (Goalball) nedir? Golbol nasıl oynanır? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GOLBOL (GOALBALL) NEDİR?

Goalball, görme engellilere özgü bir takım sporudur. 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından, savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla icat edilmiştir. Goalball oyunu, ilk olarak Kanada'da yapılan 1976 Paralimpik Yaz Oyunları'nda dünyaya tanıtılmış ve 1980 Paralimpik Yaz Oyunları'nda ilk kez programa eklenmiştir. Bu tarihten beri yapılan Paralimpik Oyunları'nın hepsinde ve diğer şampiyonalarda oynanmaktadır. İlk Dünya Goalball Şampiyonası 1978 yılında Avusturya'da gerçekleştirilmiş ve o yıldan beri her dört yılda bir gerçekleştirilmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kuralları

Oyun, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu vardır. Oyun, bir orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir jimnastik salonu sahasında oynanır. Her takım sadece kendi yarı sahasında hareket etme hakkına sahiptir. Her kalenin önünde bulunan, elle hissedilebilecek çizgiler oyuncuların kendilerini yönlendirmesine yardımcı olur. Goller sahanın her iki ucuna atılır. Oyun, zilli bir topla oynanır. Oyunun amacı, karşı tarafın savunmasına karşı, her takımın topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmesidir. Topun havadan atılması halinde sesini duyamayacağı için yerden gitmesi gerekmektedir. Top havaya atıldığı zaman faul verilir. Yaklaşık 50 dakikalık oyunun sonunda daha fazla gol atan taraf kazanan olur.

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