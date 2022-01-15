Gölbaşılı kadınların yaptığı Kırım Tatar nakış işlemeleri sergilendi

Gölbaşı Kaymakamlığının kırsal kalkınmayı hedefleyen Balköy Projesi kapsamında Kırım Tatar nakış işlemeleri sergilendi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen Balköy Kırım Sergisi'nde, halk eğitim merkezi tarafından yürütülen Kırım Tatar Nakış İşleme Kursu'nu tamamlayan kadınların el emeği eserleri ile Gölbaşılı zanaatkarların ürettiği ürünler yer aldı.

Sergide, koton kumaş ve ipek dokumaları, bebek giysileri, deri çanta ve cüzdan, kemer işleme, alevle yapılan cam çalışmaları, bez bebek, takılar, ebru sanatıyla yapılmış ürünler, minyatür demir el sanatları, ahşap boyama, ahşap oyuncak, mine takıları gibi el işi ürünler bulunuyor.

"Yöresel ürünlerin tanıtılması amaçlanıyor"

Gölbaşı Ballıkpınar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Akbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide 30 kadın tarafından yapılan ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Proje kapsamında Kırım nakışlarıyla ilgili eğitim vermesi için Kırım'dan getirilen nakış hocasının kursiyer kadınlara 3 ay eğitim verdiğini aktaran Akbay, Ankara Kalkınma Ajansı'nın "Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı" çerçevesinde desteklediği proje kapsamında Ballıkpınar İlkokulu'nun onarıldığını, Kırım Kültür Evi ve sağlık evinin açıldığını ve köy çeşmelerinin yenilendiğini belirtti.

Proje kapsamında arıcılık ve bahçe eğitimin verildiğini de anlatan Akbay, üreticilerin ürünlerini Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve Gölbaşı'nın ilk kadın kooperatifi olan "Kadın Üretim Kooperatifi" aracılığıyla satabildiğini kaydetti.

Akbay, proje ve serginin amacının yöresel ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması olduğunu dile getirerek, verilen eğitimlerin talepler doğrultusunda çeşitlendirileceğini ve elde edilecek ürünlerin her sene benzer etkinliklerle sergileneceğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Kırım Halk Dansları Topluluğu da gösteri yaptı.