Gölbaşı'ndan yangın bölgesine 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden ihtiyaç malzemesi ve hayvan yemi yüklü 5 yardım tırı, Antalya ve Muğla'ya doğru yola çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden ihtiyaç malzemesi ve hayvan yemi yüklü 5 yardım tırı, Antalya ve Muğla'ya doğru yola çıktı.

Gölbaşı Kaymakamlığınca içerisinde hayvan yemi, battaniye, yatak, çocuk bezi, havlu kağıt, el feneri, kapı aynası, kürek, tırmık, balta, testere ve temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu 5 yardım tırı hazırlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama programına, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve birim müdürleri katıldı.

Yapılan duaların ardından hayvan yemi taşıyan 3 tır Muğla'ya, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 tır Antalya'ya uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal