Gölbaşı'nda Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi kurulacak

Gölbaşı Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan TTanrıverdi başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir önceki toplantının tutanak özetinin oylamasının ardından başkanlık yazıları okunmaya başlandı.

Gölbaşı Belediyesinde bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi Atatürk Sahil Parkı'nda 100 metrekarelik alan üzerinde kurulu Turizm Danışma Bürosunun Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak kullanılmak üzere Hacı Bayramı Veli Üniversitesine 25 yıllığına devredilmesi ile ilgili başkanlık makamına yetki istendi.

CHP ve İYİ Parti gruplarının konunun komisyona havale edilmesi isteğine karşın AK Parti ve MHP grupları, komisyona havale edilmeden Mecliste görüşülmesini talep etti.

Tanrıverdi, burada yaptığı konuşmada, devlet üniversitesi ve UNESCO ile yapacakları protokolün komisyonda da değerlendirilebileceğini ama bunun bir çalışması bulunduğunu belirterek, "Kültür Müdürlüğümüz ve başkan yardımcılarımız bu konuda girişimlerde bulundu. Köy ve mahalleleri dolaştılar. Bu daha da derinleştirilecek. Gölbaşı'na çok güzel bir yer olacak." dedi.

Tanrıverdi, başkanlık yazısının oy birliği ile Meclisten geçmesini istediğini dile getirerek, İYİ Parti ve CHP'ye neden ret oyu verdiklerini sordu.

CHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Ercan Şimşek, 25 yıllık protokolün bir görüşmeye sığdırılmasına itiraz ettiğini anlatarak, "Önün açık olan bir yere öyle bir bina yapılmasını istemedim. Orada görüntü kirliliği oluşturabileceğini ve gölün önünün açık olması gerektiğini o zaman ifade etmiştim. Üniversite belki bizden daha iyi değerlendirebilir ama belki diyoruz. 25 yıl içinde Gölbaşı'nda nelerin olacağını bilmiyoruz. Oraya ihtiyacımız olabilir." diye konuştu.

MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Savaş Mülazımoğlu da var olan bir yerin nasıl kıymetli hale getirebileceği üzerine fikir tartışması yapıldığına işaret ederek, "Olmayan bir şeyin ortaya çıkarıp başkaları çıkar elde etsin diye yapılan bir eylem değildir. Gölbaşı'na gelen bütün ziyaretçilerin uğrak yeri olan bir yer. Buranın Gölbaşı'nı ifade edecek şekilde dizayn edilmesi uygun olmaz mı? Bu yapılırken de profesyonellerin bu işi yapması kadar doğal bir şey olamaz." ifadesini kullandı.

Yapılan oylamada Gölbaşı'nda Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin kurulması ile ilgili başkanlık yazısı, CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal