Gölbaşı'nda silajlık soya tohumu dağıtıldı
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Gölbaşı'nda silajlık soya tohumu dağıtıldı

Gölbaşı'nda silajlık soya tohumu dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere silajlık soya tohumu dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere silajlık soya tohumu dağıtıldı.

Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan besiciliğinde ön sıralarda olan ve mera alanının en yüksek olduğu Yeşilova köyünde üreticilere silajlık soya tohumu dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz yaptığı açıklamada "Silajlık soya fasulyesi ülkemizde oldukça gündemde olan yüksek besin ve protein sağlayan bir yem bitkisidir. Ekerken dekara 8-10 kilogram tohum atılır. Birinci ürün olarak ekildiği gibi ikinci ürün olarak da ekilmektedir. Biz Yeşilova köyünde hasadı yapılan buğday ve arpa sonrası ikinci ürün denemesi yapacağız. Soya ile birlikte mısır ektirip karışık silaj yaptırılacaktır. Hayvanlarını besleyen üreticilerimiz fabrika yeminden yüzde 75 oranında tasarruf sağlayabilirler. 90-110 gün sonra yeşil olarak biçilecek soya için dekara 3-4 ton yeşil ot bekliyoruz. İl müdürlüğümüz tarafından demonstrasyon amaçlı verilen 400 kilogram tohum 4 üretici üzerinde toplam 40 dekar alanda uygulanacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda silajlık soya tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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