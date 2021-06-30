Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı
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Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı

Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla geçen yıl yapımına başlanılan kurban satış ve kesim yeri hizmete açıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla geçen yıl yapımına başlanılan kurban satış ve kesim yeri hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Gölbaşı'nın sanayisi, tarımı ile her alanda gelişeceğini söyledi.

Turan, "Biz Cumhur İttifakı olarak hizmette her zaman yanınızdayız. Sizlerden istediğimiz, algı yapanlara ve yalan söyleyenlere gerekli dersi verin. Nerede, sandıkta." dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de Gölbaşı'na büyük hizmetler getirmenin mutluluğunun yaşadığının söyledi.

Şimşek, "100 bin metrekare alana kurulan tesisimiz, A ve B blokları olmak üzere 8 bin 530 metrekarelik kapalı alanı, bin 680 büyükbaş hayvan kapasiteli 56 ve 100 küçükbaş hayvan kapasiteli 16 padok, 4 adet 125 büyükbaş hayvan kapasitesi ve bir adet 250 küçükbaş hayvan kesim kapasiteli mobil kesim üniteleri tesisimizde yer almaktadır. Mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş, 250 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilebilecek. 50 adet güvenlik kamerası alanın 24 saat kesintisiz güvenliğini sağlayacak, ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Aynı zamanda ailelerin kurbanları keserken, çocuklarında vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesis hizmete açıldı.

Törene Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı İnan Emir, Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Yüksel, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, İlçe Müftüsü Ahmet Dilek, STK başkanları, TKDK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı
Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı
Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı
Gölbaşı'nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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