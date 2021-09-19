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Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve ilçe protokolünün katılımı ile hükumet konağı bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Avukat Hakan Toydaş, Belören Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Yaman, kurum amirleri, STK temsilcileri ve gaziler katıldı. Tören, Kaymakam İhsan Ayrancı ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. 19 Eylül Gaziler Günü programı Şehitler ve ebediyete intikal etmiş olan gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Törenin ardından şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu. daha sonra ise gaziler evlerinde ziyaret edilerek 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. - ADIYAMAN

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Haber: Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
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